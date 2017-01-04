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Batuhan Karadeniz Süper Lig dönüyor! Takımı...

Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Şanlıurfaspor'da 14 maçta 5 gol 1 asist yapan Batuhan Karadeniz'i gözüne kestirdi. 2 Süper Lig takımı da Batuhan'ın peşinde.

Batuhan Karadeniz Süper Lig dönüyor! Takımı...
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:57
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Bir dönem Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formaları giyen Şanlıurfasporlu golcü Batuhan Karadeniz, yeniden büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Bu sezon 14 maçta 5 gol, 1 asist üreterek eski günlerine dönüş sinyalleri veren yetenekli forvet ile Adanaspor'un ilgilendiği ortaya çıktı.

2 SÜPER LİG EKİBİ DAHA TAKİPTE

Akdeniz ekibinin yıldız oyuncu ile söz kestiği ve Şanlıurfaspor ile karşılıklı anlaşarak ayrılması durumunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Batuhan ile 2 Süper Lig takımının daha dirsek temasında olduğu kaydedildi.

 
Etiketleradanasporbatuhan karadenizSpor Haberleri
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