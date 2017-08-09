CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye iddianame şoku. İstanbul Anadolu Başsavcılığı yolsuzluk iddialarını ihbar kabul ederek Battal İlgezdi'nin banka hesaplarını ve mal beyanlarını inceledi.

İlgezdi hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları, Sabah gazetesinde yer aldı. Bu inceleme sonunda İlgezdi için "İhaleye fesat, haksız mal edinme ve gizleme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRDI

CHP'Lİ başkana suçlamalar şöyle: İhaleye fesat karıştırarak Ataşehir Belediyesini 41 milyon TL zarara uğrattı. TOPLAM 2 milyon 374 bin TL ile 2 milyon 714 bin dolar (9 milyon 580 bin TL] tutarında haksız kazanç sağladı.

MAL BİLDİRİMİNDE YOK

BU servet artışı mal bildiriminde yer almadı. Hesaplarındaki artışın kaynağını da açıklayamadı. TİCARİ irtibatı olan firmaya park ihalesini "Masrafı 20 yılda çıkarır" diye verdi. Firma 2 yılda kâra geçti.

MASRAFINI 26 AYDA ÇIKARDI

İddianamede, Battal İlgezdi'ye Küçükbakkalköy'de bulunan 'Erguvan Barış Parkı' ihalesinde usulsüzlük yaptığına ilişkin suçlamalar da yöneltildi. İddianamede, CHP'li başkanın parkı yap-işlet-devret modeliyle 30 yıllığına Buz İnşaat'a ihale ettiği, firmanın masrafını 20 yılda çıkaracağı iddia edilse de, iki yıl iki ayda çıkardığı ve şirketin, masrafı düşülünce 41.6 milyon lira kâr elde edeceği kaydedildi.

İddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Nuhoğlu, Belediye Kontrol Şefi Nilay Karaosmanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü İrfan Birinci ile şirketin yetkilileri Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar da şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.