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Battalgazi’de Mesut Samanlı güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen kongre ile mevcut başkan Mesut Samanlı güven tazeledi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
Battalgazi’de Mesut Samanlı güven tazeledi

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Mesut Samanlı 220 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan MHP Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, kongre süreçlerinin devam ettiğini belirterek yeniden ilçe başkanlığına seçilen Samanlı’ya başarılar diledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kalı, “Güç kaybediyoruz algısına inanmayın, bizler liderimiz önderliğinde Türkiye’de ve Malatya da büyük bir güç kazanıyoruz. Milliyetçi hareket Partisi teşkilatı olarak bu gücü koruyalım” dedi.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise göreve yeniden seçilmesinden dolayı delegelere teşekkür etti. Gündeme de değinen Samanlı, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dik duruş gösterdiğini belirterek “Kalkışmanın ilk saatlerinden itibarengenel merkeze gelip bunun bir kalkışma olduğunu ve bunun karşısında olduğunu mevcut hukümetin yanında olduğunu bildirmiştir. Genel başkanımız dik duruşu ile dünya da takdirle karşılanmıştır” diye konuştu.

şu sıralar MHP’nin bölünmesi için çalışanların olduğunu dile getiren Samanlı, “15 Temmuz’dan önce MHP’yi bölmeye çalışmışlardı, ama gerçekleşmeyince o arkadaşlar Kasım ayında parti kurmak için yeniden hareket geçmişler. Parti kurarken de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızı hiçe sayıp başbuğumuzu tanıdıklarını söylüyorlar. O arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Alparslan Türkeş’nin tarihi sözünü hatırlatmak istiyorum. ‘MHP dışında Ülkücülük yapanlar, Yahudi dükkanında asılı besmele tabelasına benzer’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Bizler MHP’de siyaset yapıyoruz ve ülkücülerinin yeri MHP’dir”şeklinde konuştu.

Kongreye MHP MYK üyesi Adem Özbay,MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yeşiltepe Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özcan gözene, Akçadağ Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, MHP eski il başkanı Mehmet Erdem ve partililer katıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
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