Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Battal İlgezdi yayın yasağı koydurdu

Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Battal İlgezdi, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılandığı davaya yayın yasağı koydurdu.

22 Aralık 2017 Cuma 21:03
Battal İlgezdi yayın yasağı koydurdu

İçişleri Bakanlığınca Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Battal İlgezdi'nin "haksız mal edinme ve gizleme" ile "kamu kurumlarının ihalesine fesat karıştırma" suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

BATTAL İLGEZDİ HABERLERİNE YAYIN YASAĞI

Sanık İlgezdi'nin Avukatı Ali Diren, yargılamanın müvekkilinin ve çocuğunun kişilik haklarının korunması yönünden gizli olarak yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını istedi.

Mahkeme hakimi, CMK'nın 187/3. maddesi gereğince açık duruşmanın içeriğinin sanık ve aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden bu aşamada, duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:03
  1. CHP'li Battal İlgezdi
  2. Ataşehir Belediye Başkanlığı
  • IkraIkra1 gün önce
    Bu milletin,oksuzun yetimin,sehit yakini,gazi emekli,dul,engelli ,fakir,issiz gencin,iscinin vs. parasini yiyen iflah olmasin..iki cihanda da..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi