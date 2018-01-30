Batman’da tren kazası: 1 kişi yaralı
Batman'da bir trenin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.30 Ocak 2018 Salı 18:17
Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde tren çöp kamyonuna çarptı. Hemzemin geçitten geçtiği sırada gelen treni fark edemeyen çöp kamyonu kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonu sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Beşiri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tren kazası ile ilgili inceleme başlattı.