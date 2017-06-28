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Batman’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:19
Batman’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyünde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Tunç ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın tarlayı sürdükleri sırada kullandıkları traktör devrildi. Kazada, Tunç olay yerinde hayatını kaybederken, adı öğrenilemeyen vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Tunç’un cesedi ise Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:19
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