Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünden Batman’a gelen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araçta bulunan 8 yaşındaki Emir Oran olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Batman’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.