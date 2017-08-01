Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.01 Ağustos 2017 Salı 13:14
Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünden Batman’a gelen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araçta bulunan 8 yaşındaki Emir Oran olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Batman’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.