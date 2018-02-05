Batman'da sosyal medya operasyonu: 3 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan şahısların adli mercilere sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek destekleyici nitelikte paylaşım yapan ve Zeytin Dalı Harekatına aleyhinde bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.