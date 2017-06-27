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Batman’da silahlı kavga: 1 ölü

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

27 Haziran 2017 Salı 15:55
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, merkez Karşıyaka Köprüsü mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, V.A. (23) isimli şahıs ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:55
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