Batman’da silahlı kavga: 1 ölü
Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.27 Haziran 2017 Salı 15:55
Edinilen bilgilere göre, merkez Karşıyaka Köprüsü mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, V.A. (23) isimli şahıs ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.