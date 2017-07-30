Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:05
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez İluh Mahallesi 10 Nisan Polis Karakolu karşısında meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan 22 yaşındaki B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. ise yaralandı. Kavganın ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden B.A.’nın cenazesi ile yaralanan S.A. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, pompalı tüfekle ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs silahıyla beraber Şehit Özkan Kocaer Polis Karakoluna teslim oldu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:05
  1. Batman
  2. 10 Nisan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maraş dondurmasının lezzeti sınırları aştı
    1. Maraş dondurmasının lezzeti sınırları..
    2. Demirlere sıkışan kediyi itfaiye..
    3. Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
    5. 'Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor'
    6. Askeri araç devrildi: 4 yaralı
    7. Ankara'da kaçak parfüm operasyonu
    8. Yatır sanıyorlar! Ama...
    9. O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var
    10. Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    12. Palet fabrikasında korkutan yangın
    13. 40 hektar ormanlık alan yandı
    14. Demircan: Sağlıkta ikinci dönüşüm..
    15. Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi:..
    16. Antalya’ya turist akını
    17. 204 şişe sahte içki ele geçirildi
    18. Beşiktaş'tan yüzyılın bombası..
    19. 78 kilo eroin ele geçirildi
    20. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi