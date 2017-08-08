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Batman'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Kozluk İlçesi'nde jandarma tarafından yol üzerinde bulunan iki sırt çantasında, PKK'lı teröristlere ait mermi ve mühimmat ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 01:55
Batman'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Batman-Kozluk karayolu Beltepe bölgesinde yol kontrolleri sırasında yol kenarında 2 sırt çantası buldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan incelemelerde PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen çantalarda, 1 gece görüş dürbünü, 1 telsiz, 2 ayrı paket halinde 58 M16 mermisi, 1 kasatura, 2 kalaşnikof şarjörü, 4 deri şarjör kılıfı, 1 radyo, 1 palaska ve bakım ipi, 12 büyük boy pil, 2 kalem pil, poşet içerisinde 100 gr. uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 1 kumanda, 40 santim uzunluğunda kablo, 1 siyah renk elektronik devre ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Çantaları bırakan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 01:55
  1. Batman'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
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