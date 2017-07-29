Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Batman’da motosiklet uygulaması

Batman’da polis, jandarmanın da desteğiyle motosiklet uygulaması yaptı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:04
Batman’da motosiklet uygulaması

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın da desteğiyle kentin 5 ayrı noktasında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı. Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numaraları kontrol edildi. Uygulamada, eksiği bulunan bir çok motosiklet trafikten men edildi. Kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan birçok sürücüye de para cezası kesildi. Sabah erken saatlerde başlanan uygulama gece saatlerine kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:04
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Sabah
  3. Batman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırındaki yangın kontrol altına alındı
    1. Suriye sınırındaki yangın kontrol..
    2. Podolski, Vissel Kobe’de golle başladı
    3. Bitmedi! Çaresiz oraya akın ettiler…..
    4. Tünelden kablo çalan hırsız yakalandı
    5. Batman’da motosiklet uygulaması
    6. Bakan Tüfenkci’den Büyükşehir..
    7. Salgın durdurulamıyor! Ölü sayısı..
    8. HDP’li Konca tahliye edildi
    9. Çaldıran’da yol yapım çalışması
    10. Yastıktan düşen 8 aylık bebek..
    11. Türkiye’nin ilk entegre çevre..
    12. Kurtuluş Mahallesi’nde parke taşı..
    13. Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür
    14. Soylu: Mehmetçiğimiz kuş uçurtmamaya..
    15. Hobi olarak başladı… ABD ve Avrupa’ya..
    16. Ersin Çelik küçük kızının tabutunu..
    17. Gözaltına alınan Bekir İntegün..
    18. Başkan Kalın, hacı adayların uğurlama..
    19. Ölü bulunan Türk boksör gözyaşlarıyla..
    20. Simav’da trafik kazası: 7 yaralı
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı