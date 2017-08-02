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Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Batman'dan Trabzon istikametine giden mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 26 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:51
Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Gümüşhane'de fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.

Torul ilçesinin Tufaniye Mahallesi mevkisinde, Batman'dan Trabzon, Giresun ve Ordu illerine mevsimlik işçi götürdüğü öğrenilen Veysi Durmaz'ın (46) kullandığı 72 KD 488 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Rukiye Özcan (29) idaresindeki 16 DA 636 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zehra (19), Muhammet (15), Büşra (20), Yaşar (43), Yiğit Hüseyin (5), Pınar (17), Rojda (10) ve Emine Taşan (42), Serkan (15), Gülcan (16), Rukiye (16), Fatma (18), Ümit (17) ve Osman Polat (17), Dilan (17) ve Sevgi Aydın (12), Evinder Yavuz (12), Zeynep Önal (15), Sultan Aslan (15), Havle Önal (26), Zehra Ekmen (14), Yusuf Çetin (22), Yakup İpek (17) ile Mustafa Öztürk (56) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Torul Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 10'u ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:51
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