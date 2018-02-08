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Batman'da hırsızlar utanmadan eylem yaptı!

Dicle Elektrik ekibinin sokulmadığı Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 91 olduğu ortaya çıktı.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:02
Batman'da hırsızlar utanmadan eylem yaptı!

Dicle Elektrik Batman İl Müdürlüğü ekipleri, OSOS uygulaması yapmak üzere jandarmanın aldığı tedbirler eşliğinde Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesine gitti. Ancak evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçlarının dışarıya alınacağını ve kaçak elektrik kullanma imkanlarının ortadan kalkacağını fark eden belde sakinleri, Batman-Siirt karayolunda oturma eylemi yaparak yolu ulaşıma kapatıp, görevlilerin beldeye girmesini engelledi. Jandarma, olay çıkmaması için ekiplerin geri dönmesini istedi. Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, başka bir gün söz konusu çalışmayı gerçekleştirmek üzere beldeden ayrıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mevzuatlarına uygun olarak müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz enerji verme hedefi ile çalışmalar yapan şirket, kaçak kullanım oranı anormal seviyede olan yerleşim birimlerinde bölgeye has uygulamaları hayata geçiriyor. Buna rağmen çeşitli engellemeler ve saldırılarla karşılaşan Dicle Elektrik şirketinin yetkilileri, dağıtım sistemlerindeki kayıp ve kaçakların azaltılmasına ilişkin EPDK mevzuatları uyarınca kaçak kullanım oranı yüksek olan yerlerde OSOS uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.

“Kaçak kullanım oranı yüzde 91”

Beldede kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 91 olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bu rakam hem Türkiye hem de dağıtım bölgesindeki ortalamanın çok üzerindedir. Mevsim itibariyle elektrik enerjisi kayıt dışı olarak ısınmada kullanıldığından trafolara aşırı yük biniyor. Beldede son günlerdeki ölçümlere göre kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 91’e ulaştı. Bu yüke hiçbir trafo dayanmaz. Son 1-2 hafta içerisinde iki trafomuz aşırı yükten yandı, üç trafonun koruma sistemlerine dışarıdan müdahale oldu. Biz müdahale edemediğimiz için bunlar da her an yanabilir.

Biz, tamamen mevzuata uygun olarak kaçağı önleyecek OSOS uygulamasını kurmakta kararlıyız. Bundan vazgeçilmesi düşünülemez. Belde halkının kendi yararına olan bu uygulamayı engellemek yerine desteklemelerini ve çalışma yapan ekiplerimize kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Yerel yöneticilerin de bu olayların önüne geçmek adına halkımıza gerekli bilgilendirmeleri yaparak yatırımlara destek olacaklarını ve kaçak elektrik kullanımını önlemede bizlere yardımcı olacaklarını biliyoruz” dedi.

Bu arada, yaşanan gelişmeler üzerine yerel yöneticiler, kaçak elektrik kullanımına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:02
  1. dicle
  2. Beşiri
  3. OSOS
  4. İkiköprü
  5. GÜNCEL Haberleri

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Hırsız ......beldenin elektriğini kessinler, bunların insanlıkla alakası yok
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