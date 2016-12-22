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Batman'da binlercesi dağıtıldı

Batman SGK İl Müdürlüğü, sosyal güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine, seviyelerine uygun özel olarak hazırlanan çizgi film ve hikaye kitapları dağıttı.

Batman'da binlercesi dağıtıldı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:20
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Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 'Kitap 2 Projesi' kapsamında sosyal güvenlik bilincinin oluşması amacıyla ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, seviyelerine uygun özel olarak hazırlanan çizgi film ve hikâye kitapları dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan SGK İl Müdür Alaettin Ökten, “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki II (KİTAP II) Projesi kapsamında birçok farkındalık faaliyetine yer verilmiş ve projedeki etkinliği artırmak ve kalıcılığı artırmak adına farklı hedef gruplara broşür, kitapçık, rehber, eğitim modülleri ve kamu spotları hazırlanmış olup peyderpey dağıtılmaktadır.

Bu materyallerle, faaliyetlerde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle proje kapsamında ilkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine 4 bin 800 adet 'Sosyal Güvenlik Bilinci' ile ilgili hikaye kitabı basılmış olup, Valimizin de talimatları ve destekleriyle ilkokullara dağıtımını başlatmış bulunmaktayız.” dedi.

Okullara yönelik yapılan bu faaliyetin çok yerinde ve anlamlı olduğunu sözlerine ekleyen Ökten, küçük yaştaki çocuklara 'Sosyal Güvenlik Bilinci'nin oluşması için 4 bin 800 adet hikaye kitabı ve CD’ler  dağıttıklarını ve diğer okullara da dağıtım yapmaya devam edileceklerini belirtti. 

İLKHA

 
Etiketlerbatman kitapBatman Sosyal Güvenlik İl MüdürlüğüSGK İl Müdür Alaettin Ökten
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