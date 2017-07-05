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Batman'da alternatif ürün köylünün yüzünü güldürdü

Batman'ın Sason  ilçesinde tütüne alternatif geliştirilen ipek böcekçiliğinde bu yıl 3 ton koza  üretimine ulaşılması hedefleniyor.Sason Koza Birliği Başkanı Aktaş:  "Hiçbir  maliyet koymadan evinin önündeki dut ağaçlarıyla üretici bir ayda 5 bin lira  kazanç sağlıyor" Üretici Avcu:  "Artık tütün olmadığı için biz de bu işi  yapıyoruz. Elde ettiğimiz kazançla 5 çocuk bakıyorum"

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:04
Batman'da alternatif ürün köylünün yüzünü güldürdü

Batman'ın Sason ilçesinde ipek böcekçiliği  üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede 2009'da tütün ekiminin sona ermesinin ardından üç aileyle  başlatılan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği 8 yılda büyük gelişme gösterdi. İlk  yıl 80 kilogram koza üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl 67 ailenin 3 tondan  fazla koza üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Köylülere mayıs ayında üreticilere bedava verilen tohumlar, beslenip  gelişimlerini tamamlamalarının ardından kozaya dönüşüyor.  Dut yapraklarıyla ipek  böceklerini besleyen köylülerin yaklaşık 40 gün süren uğraşı, kozaları birliklere  satışla sona eriyor.

Sason Koza Birliği Başkanı Zülküf Aktaş AA, muhabirine, ilçede ipek  böcekçiliğinin her geçen gün geliştiğini belirterek, bu işten üreticilerin kısa  vadede önemli kazanç sağladığını belirtti.

İlk hafta ipek böceğini küçük yapraklarla ardından büyük yapraklarla  beslediklerini dile getiren Aktaş, koza üretiminin 35-45 gün arasında  gerçekleştiğini kaydetti.

Kısa vadede gelir getiren bu işi kırsalda oturan her ailenin  yapabileceğini aktaran Aktaş, ilçede tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak  geliştirildiğini vurguladı.

Yaklaşık 8 yıl önce tütün yetiştiriciliğinin sona ermesiyle alternatif  üretim arayışına girdiklerini işaret eden Aktaş, "Bu sayede ipek böcekçiliği ile  tanıştık. Tütünden daha meşakkatsiz ve daha fazla gelir getiriyor. Bölgede ilgi  çok iyi ancak eğitim konusunda sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KİLOSU 50 LİRA

Koza alıcısının hazır olduğunu vurgulayan Aktaş, kozaları topladıktan  sonra kargoyla Eskişehir'deki Koza Birlik Toplama Merkezi'ne gönderdiklerini  söyledi.

Aktaş, "Kilosu 50 liradan satılıyor. Bu işi yapan aile, bir ayda 5 bin  lira kadar kazanç elde edebiliyor. Tohumlar devlet destekli olduğu için bedava  veriliyor, dut ağacı da varsa hiçbir maliyet koymadan evinin önündeki dut  ağaçlarıyla bir ayda 5 bin lira kazanç sağlıyor."

Ergünü köyünde ikamet eden ve daha önce tütüncülükle ailesinin  geçimini sağlayan Fatih Avcu, tütün yetiştiriciliğinin sona ermesi ile ipek  böcekçiliği ile tanıştıklarını söyledi.  İpek böcekçiliğinin tütünden daha kolay  olduğunu vurgulayan Avcu,"35-40 günde verim alıyoruz. İpek böceklerini dut  yapraklarıyla besliyoruz. Son aşamada meşe dallarını üstlerine koyuyoruz. İpek  böcekleri meşe yapraklarına koza örüyor. Bize o kozaları toplayıp, satmak  kalıyor." diye konuştu.

Yeni işlerinden memnun olduklarını belirten Fatma Avcu ise, "35 gündür  bu işle uğraşıyoruz, memnunuz. Buradan elde ettiğimiz kazançla 5 çocuk  bakıyorum." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:04
  1. Batman
  2. Sason
  3. ipek böceği
  4. eğitim
  5. Eskişehir
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