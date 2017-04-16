Batman’da 5 kişi gözaltına alındı

Batman’da çeşitli suçlardan araması bulunan 5 kişi oy kullanmaya giderken gözaltına alındı.

Batman’da 5 kişi gözaltına alındı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:22

Edinilen bilgilere göre, Batman’da anayasa referandumu için oy kullanmaya giden ve araması bulunan 5 kişi yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

 
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