Batman’da 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Batman’da anayasa referandumu için oy kullanmaya giden ve araması bulunan 5 kişi yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:22
Edinilen bilgilere göre, Batman’da anayasa referandumu için oy kullanmaya giden ve araması bulunan 5 kişi yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.