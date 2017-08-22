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Batman'da 36 kaçak göçmen yakalandı

Batman'da yasa dışı yollarla yurda giren 36 kaçak göçmen yakalandı. Yurda kaçak giren göçmenlerin, Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

22 Ağustos 2017 Salı 10:41
Batman'da 36 kaçak göçmen yakalandı

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman Diyarbakır karayolunda adli kolluk devriyesi faaliyeti sırasında, bir dinlenme tesisinde toplam 36 yabancı uyrukluya organizatörlük yaptığı değerlendirilen 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalanan yabancı uyruklu şahısların da yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan, yurda kaçak giren göçmenlerin, Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:41
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