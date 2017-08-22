Batman’da 31 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelenilen bir aracın durdurarak, arama yaptı. Aramada, 9 adet farklı boyutlarda gümüş sikke, 16 adet farklı boyutlarda altın görünümünde sikke ve 6 adet bronz üzerine işlemeleri bulunan farklı boyutlarda heykel ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.