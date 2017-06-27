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Batman’da 2 günlük kaza bilançosu!

Batman’da Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde Batman ve ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında, 3’ü ağır 47 kişi yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 15:53
Batman’da 2 günlük kaza bilançosu!

Ramazan Bayramının birinci ve ikinci gününde Batman ve ilçelerinde akraba ziyaretleri için yola çıkan ve dikkatsizlik nedeniyle yaşanan trafik kazalarında 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Kent genelinde toplam 18 trafik kazası yaşandığı öğrenilirken, yaralananların 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:53
  1. Batman
  2. Ramazan Bayramı
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