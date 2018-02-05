Batman'da 147 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta Sarıkız uyuşturucu madde arama köpeğinin yardımıyla 143 kilo 600 gram kubar esrar, 3 kilo 800 gram toz esrar ve 20 gram plaka uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.05 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adliyeye sevk edildi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır” denildi.
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