Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 26 kişi gözaltında

Valilik tarafındn yapılan yazılı açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devem edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Konya ve Elazığ illeri ile beraber eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 25 Bylock kullanıcısı olan toplamda 35 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı kapsamında, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 9 firari şüpheli şahıs hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10 şahsın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. 10 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. 2 şüpheli şahsın ise işlemleri devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."