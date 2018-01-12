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Batı'nın Suriye'de terör kampları var

Terör örgütü YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan tutuklu 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti.

12 Ocak 2018 Cuma 04:01
Batı'nın Suriye'de terör kampları var

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan tutuklu 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti. K.Y, ifadesinde Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan ve örgütün sözde "Cizire kantonu" olarak adlandırılan bölgede görev aldığını belirterek, "Cizire kantonundayken bire bir Amerika ve Britanya askerlerinin kampları bulunuyordu. Onlar da bizimle birlikte YPG kıyafeti giyiyordu hatta Cizire'de bulunan çoğu taburda 2-3 yabancı asker vardı. Ayrıca, burada TİKKO ve diğer sol grupların 'Hareketli Enternasyonel' isimli taburları vardı. Bunlar da eğitim ve yaşam yönleriyle serbest fakat savaş anında bizimle beraber hareket ediyorlardı" dedi. PKK'nın amacının İran, Irak ve Türkiye sınırında sözde bağımsız devlet kurmak olduğunu, kendilerinin de bu sebeple kandırıldığını ifade eden K.Y, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın YPG'liler tarafından da "lider" olarak görüldüğünü ve talimatlarını cezaevi ziyaretleri sırasında avukatları ya da HDP milletvekilleri aracılığıyla ilettiğini kaydetti.

Mühimmatlar Afrin’de

Suriye uyruklu R.I. da, "Örgütte bulunduğum süre içinde başka mevzilerde Rus askerlerini gördüm. Rus askerlerinin kendi cepheleri bulunuyordu. Bu askerlerin herhangi bir örgütle savaştığını görmedim. Örgütün elinde kalaşnikof, biksi, el bombası, havan topu, mayın, doçka, M16 piyade tüfeği, kanas, roketler ve Cizire kantonunda panzer, Hummer gibi araçlar benim gördüğüm silahlardı. Mühimmat depolarını mağaralara, evlerin altına ve tünellerin içlerine yapmaktadırlar. Mühimmat bize Afrin'den gelmektedir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 04:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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