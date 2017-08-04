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Batı’nın nüfus oyunu

Doğum kontrol, kürtaj, sezaryen, geç evlenmeyi teşvik, homoseksüellik gibi Batı kökenli dayatmalarla İslam coğrafyası sistematik bir şekilde nüfus kırımına uğratılıyor. Pakistan’da yüzde 6.6 olan yıllık doğum oranının birkaç yıl içerisinde 3.8’e, Mısır’da 5.9’ dan 3.5’e Cezayir’de 7.6’dan 2.9’a, Bangladeş’te 7.0 ’dan 2.2’ye, Endonezya’da 5.5’ten 2.6’ya, İran’da 6.4’ten 1.8’e düşerken, Türkiye’de de 5.7’den 2.1’e indiği ortaya çıktı.

04 Ağustos 2017 Cuma 06:40
Batı’nın nüfus oyunu

HARUN SEKMEN / İSTANBULBaşta Suriye ve Irak olmak üzere İslam coğrafyalarında sistematik bir katliam uygulayan Batı dünyası, şimdide doğum kontrol, sezaryen, geç evliliği teşvik ve homoseksüellik gibi dayatmalarla Müslüman toplumları nüfus kırımına uğratıyor. Gazetemizin ulaştığı rakamlar Müslümanların hem silahla hem de nüfus kontrol yöntemleriyle baskı altına alındığını ortaya koydu. Yıllar içerisinde Pakistan’da Mısır’da İran’da, Endonezya’da, Cezayir’de, Bangladeş’te ve Müslüman ülkelerin lokomotifi olarak bilinen Türkiye’de nüfus oranlarının dramatik bir şekilde düştüğü belirlendi. 

RAKAMLARIN DİLİ

Pakistan’da yüzde 6.6 olan yıllık doğum oranının birkaç yıl içerisinde 3.8’e, Mısır’da 5.9’ dan 3.5’e Cezayir’de 7.6’dan 2.9’a, Bangladeş’te 7.0 ’dan 2.2’ye, Endonezya’da 5.5’ten 2.6’ya, İran’da 6.4’ten 1.8’e düşerken Türkiye’de 5.7’den 2.1’e düştüğü ortaya çıktı. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi de  (UHİM) hazırladığı raporda, emperyalist Batı’nın Müslümanların doğum oranlarını düşürebilmek için eldeki bütün imkanları kullandığına dikkat çekti. Raporda, “Bu süreçte televizyon programları, diziler ve popüler kültür ürünlerinin yanı sıra ‘kadın hakları’ söylemini benimsemiş sivil toplum kuruluşlarının da payının bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır” ifadelerine yer verildi. 

KAN KAYBEDİYORUZ

Kan ve gözyaşından meydana gelen bir medeniyet kurarak Müslümanlar üzerinde terör estiren Batı dünyası, şimdi de İslam aleminin nüfusuna göz dikti. Kürtaj, sezaryen doğum, aile planlaması, doğum kontrol, geç evlilik ve homoseksüel sapkınlığı İslam topraklarına sokmaya çalışan Batı dünyası böylece Müslümanların doğum oranlarını düşürüyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden olan Pakistan’da yıllık doğum oranının yüzde 6.6’dan yüzde 3.8 seviyelerine gerilemesi tehlikenin boyutlarını da gözler önüne seriyor. Bangladeş’te yüzde 7.0’dan 2.2’ye varan bir düşüş gözlenirken, Endonezya’da ise 5.5’ten 2.6’ya varan düşüş dikkat çekiyor. Darbeci Sisi’nin yönetimindeki Mısır’da ise 5.9’dan 3.5’e düşen yıllık doğum oranları Cezayir’de 7.6’dan 2.9’a kadar geriliyor. En keskin düşüşlerden biri ise İran’da gözleniyor. İran’da 6.4 olan yıllık doğum oranı sert bir düşüşle 1.8’e kadar geriliyor. 

TÜRKİYE’DE DE ORAN DÜŞÜYOR!

İslam aleminin lider ülkesi Türkiye’de ise durum pek farklı değil. Özellikle sözde kadın hakları derneklerinin, “pornoma dokunma”, “benim bedenim benim kararım”, “kıyafetime karışma” gibi Batı’dan ithal kavramlarla oluşturduğu tahribat, nüfusa da yansımış durumda. Ülkemizde yıllık 5.7 olan doğum oranı 2.1’e kadar düştüğü görülmekte. Uluslararası Hak İhlalleri Merkezi de (UHİM) Dünya Hak İhlalleri 2016 raporunda İslam ülkelerindeki doğum oranlarının düşmesi tehlikesine dikkat çekti. Raporda, “İlk evlilik yaşının yükselmesi, boşanma oranlarının artması ve doğurganlık oranının düşmesi gibi alanlarda ortaya çıkan bu veriler, sürecin tesadüfi olmadığını ortaya koymaktadır. 

MEDYA ETKİLİYOR

Bu süreçte televizyon programları, diziler ve popüler kültür ürünlerinin yanı sıra, ‘kadın hakları’ söylemini benimsemiş sivil toplum kuruluşlarının da payının bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bekarlara evlenmekte acele etmemeleri mümkünse 30’lu yaşları beklemeleri, yeni evli çiftlere birkaç yıl çocuk sahibi olmayı düşünmemeleri, evli kadınlara 1-2 kezden fazla doğum yapmamaları, evli çiftlere ufak bir sorunda hemen boşanmayı düşünmeye başlamaları yönünde fikir empoze eden filmler, diziler, sosyal medya kampanyaları, bilimsel görünüşlü araştırma sonuçları, STK faaliyetleri toplumların bu yöndeki davranışlarında belirgin biçimde etkili olmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 06:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ahmet AydınAhmet Aydın1 sa önce
    1 tane çocuğum var.1400 TL maaş alıyorum.500 TL kira ödüyorum. Allaha şükür bir şekilde ay sonunu getiriyoruz. 3 çocuk hayalim vardı. Ancak 1 çocukla ben ay sonunu zor getirirken. çocuk taş mı kemirsin?
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ne Avrupası ne batısı? Çocuk yetiştirecek maddi imkanımız mı var? Çocuk yapıp bakamadıktan sonra neden çocuk yapayım?
  • SedatSedat1 sa önce
    Suriyelilerin doğum oranları çok yüksek! Demografik yapıyı değiştirmek için sürüldüler buraya. Yarın terör örgütü kurup özerklik bağımsızlık isterler. Bir abd bir rusyanın oyuncağı olurlar. Hatta esadın bile!!!
  • HayrettinHayrettin2 sa önce
    Rakamlar her zaman doğruyu söylemez. Ülkemizde ...dönek vs. ile nüfus azalırken ümmetinki artmakta. Bir de Mü'min nüfus oranını baz alarak bakmak gerek o rakamlara..
  • Geçim derdi okul derdi masraf çok...Geçim derdi okul derdi masraf çok...2 sa önce
    Etin kilosu da 75 lira oldu masraf çok orta gelirli ancak bir çocuğa bakabiliyor.
  • Ahmet TanerAhmet Taner3 sa önce
    Batının oyunu diye tek suçlu olarak adfetmek neye yarar. Asıl haydi kadınlar iş hayatına, para ve kredi verelim sloganıyla ev kadınlığı kamu gücüyle bitiren kim. Feto siyaseten, bu ise fiziken milleti bitirecek bir şey. Holandada şov yapıp, karizmamamızı çizdirmektense, ev kadınlığını madden ve manen desteklerse, nufusun artma ihtimali var.
  • Teyyo Teyyo 3 sa önce
    Heryerde düşüyor Çin hariç. Doğu ile batıyla alakası yok bu işin.düşmanlık ve kin besleyen söylemlerden kaçının artik. Bu İslami bir yol değil.
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