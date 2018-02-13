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'Batı'nın kiralık teröristleri YPG'ye yardıma koştu!

Afrin Operasyonunda tüm batı ülkeleri Türkiye’ye karşı terör örgütünün yanında yer aldı…

13 Şubat 2018 Salı 11:09
'Batı'nın kiralık teröristleri YPG'ye yardıma koştu!

İngiltere’den Kanada’ya, Almanya’dan Amerika’ya tüm Batı cephesi özel birliklerini Afrin’de Mehmetçik ile savaşmaya gönderiyor. YPG terör örgütünün ağır kayıplar alması nedeni ile tutuşan Batı, çareyi bölgeye askerlerini göndermekte buldu.

Zeytin Dalı Harekâtı ile ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/PYD’nin imdadına Batılı askerler yetişti. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Batılı ülkeler, Afrin’de Mehmetçik ile savaşması için özel askerlerini terör örgütüne gönderdi. Ön cephelere yerleşen yabancı askerler, hem askerimize yapılacak saldırıları hem de terör örgütünün kendini nasıl savunması gerektiğini planlıyor.

HEPSİ ÜLKELERİNİN SEÇKİN BİRLİKLERİNDEN

Hiçbir ülkeye veya kuruluşa bağlı olmadan gönüllü olarak YPG’ye katıldıklarını söyleyen yabancı askerlerin geçmişleri ise onları ele veriyor. İngiliz Kraliyet Ordusu’ndan Kanada Özel Kuvvetleri’ne kadar birçok ülkenin özel birimlerinde görev yapmış bu istilacılar ise kendilerini ‘enternasyonel tabur’ adı ile gizlemeye çalışıyor.

AFRİN’E ŞENGAL MODELİNİ UYGULAMAYA BAŞLADILAR

Batılı ülkelerin özel birliklerini YPG’ye göndermesi ise ilk değil. İlk olarak Irak’ın kuzeyindeki Şengal’inDEAŞ’tan geri alınması sürecinde ortaya çıktılar. Çoğunluğunu ABD ordusunun özel birliklerinden gelen askerlerin oluşturduğu bir grup, Şengal operasyonunda YPG’ye ve Peşmerge’ye öncülük etmiş, operasyonun planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynamışlardı.

Milli Gazete

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:09
  1. İngiltere
  2. Kanada
  3. Almanya
  4. Amerika
  5. Afrin

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  • HamidoHamido1 sa önce
    Fitne ve bozguncu güruhun gönüllü nasıbsiz kamarotları gelin bakalım cehennemdeboşuna yaratılmadı ya.
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