Batılı konuşmacıları tokat manyağı yapan Türk!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki The General Assembly'de konuşma yapan Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, batıdaki OHAL ve insan hakkı ihlallerini görmezden gelerek Türkiye'deki OHAL'i ve terörle mücadeleyi eleştiren batılı konuşmacıları tokat manyağı yaptı. Selmanoğlu, dünya genelinde batılı ülkelerin yaptıklarını tek tek sayınca konuşmacılar suspus oldu. Seyirciler arasından laf atmaya kalkan provokatörlere ise ağzının payını verilerle verdi.

"Sizin gözleriniz batı medyası tarafından körleştirilmiş!"

Yazar Selmanoğlu, yaptığı konuşmada, "Batılı ülkelerin teröre karşı önlem hakkı var da son 30 yılda batıdan kat ve kat fazla teröre kurban vermiş Türkiye'nin önlem alma hakkı yok mu? Türkiye'nin başına bela olan bu terör örgütleri Batı tarafından yönlendirilip, desteklendikleri için mi acaba bu tepkiniz? ABD'de 2001 yılından beri OHAL'in uygulanması acaba sizi neden rahatsız etmiyor? Guantanamo'da 10 yıldır suçsuz, avukasız, iddianamesiz insanların esir tutulması sizi neden rahatsız etmiyor? Amerika'daki OHAL, Türkiye'dekinden çok daha sert. Amerika demokratik ama Türkiye değil öyle mi? Fransa'da saldırılardan sonra uygulanan OHAL sizi neden rahatsız etmiyor? Türkiye'den 2 yıl önce OHAL uygulayan Fransa demokratik öyle mi? Bu nasıl bir demokrasi. Yoksa Amerika'nın Irak'a getirdiği türden bir demokrasi mi? 1,5 milyon insanın canına kıyan türden bir demokrasi mi? Siz demokratsınız biz değiliz öyle mi?

Sizin bahsettiğiniz türden demokrasiyi biz çoktan geride bıraktık! Erdoğan öncesi Türkiye'de Kürtler, Aleviler ve muhafazakarlar türlü türlü baskılara maruz kalırdı. Bütün bu saçmalıklara demokratiklşeme sürecinde Erdoğan'ın AK Parti'si insanlık namına dur demiştir.

Sizin gözleriniz İslam karşıtı, Türkiye karşıtı, Erdoğan karşıtı Ve ne pahasına olursa olsun Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyen batı medyası ve siyaseti tarafından körleştirilmiş bulunuyor." diyerek salonda bulunan konuşmacıları adeta tokat manyağı yaptı. Kimisi yüzünü yere eğerken kimisi yutkunamayarak masasındaki suyundan içti.