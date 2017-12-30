Batı’dan teröristlere radar desteği

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle, özellikle Diyarbakır ve İncirlik hava üslerinden kalkan savaş uçaklarını takibe alan terör örgütlerinin, uçakların rotalarını internet üzerinden izleyerek tedbir aldıkları öğrenildi.

Türkiye terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı ve başarılı operasyonlara imza atarken, batılı ülkeler terörü ve teröristi desteklemeye devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin eğittiği terör örgütleri, canlı uçuş radar takibi sistemini kullanarak askeri hava operasyonlarına karşı önlem almaya başladı. Irak ve Suriye’deki terör örgütü PKK’nın uzantısı terör örgütlerine ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de destek veriyor.



Özellikle hava saldırılarında büyük kayıplar veren terör örgütleri, kendilerine yaklaşan ve üzerlerinden geçen hava cisimlerini, (sivil uçak, savaş uçağı, insansız Hava Araçları vs.) kullandıkları teknoloji sayesinde tespit ederek gerekli önlemleri alabiliyorlar.



SİSTEM BATI’DAN



Batılı ülkelerin verdiği malzemeler arasında bulunan internet sağlayıcı ile tablet dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarıyla eğitimini aldıkları hava savunma yöntemleri sayesinde, hava aracının savaş uçağı veya sivil uçuk olup olmadığını belirleyebiliyor ve ona göre tedbir alıyorlar. Özellikle insansız hava araçlarının tespitini yaparak, Türkiye’nin yapacağı izleme ve istihbarata karşı önlem almaya çalışıyorlar.

Teröristler bu sistemi kullanarak İnsansız Hava Araçlarını tespit ettiklerinde ortadan kaybolarak tünellere ve hendeklere ve sığınma yerlerine kaçıyorlar.



KUZEY IRAK’TA DA KULLANILIYOR



Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki PKK kampları Metina, Gare, Avaşin, Baysan, Zap ve Kandil gibi önemli karargahlarına yönelik düzenlediği hava harekatlarında da, terör örgütü PKK’nın bu sistemi kullanarak tedbir aldığı öğrenildi.



Sistemin terör örgütleri tarafından kullanılmasının bir güvenlik zaafiyeti oluşturmaması için, çalışmaların teknoloji uzmanları ile yürütüldüğü öğrenildi.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA