Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar

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İddiaya göre Batılı medya kuruluşları, Türk askerinin elinden düşürmediği "zikirmatik"i, silah zannetti. Bu haber sosyal medyada büyük yankı buldu.
27 Ocak 2018 Cumartesi 11:56
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:56
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