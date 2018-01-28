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Batıdaki cephede bombardıman başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarını yoğun ateş altına aldı.

28 Ocak 2018 Pazar 19:15
Batıdaki cephede bombardıman başladı

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor. Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.

CİNDERES NEDEN ÖNEMLİ?

Cinderes beldesi, PYD/PKK'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bölge olmasının yanı sıra Afrin'e uzanan düz vadi özelliği taşıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 19:15
  1. suriye
  2. batı cephesi
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