Batıdaki cephede bombardıman başladı

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor. Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.



CİNDERES NEDEN ÖNEMLİ?



Cinderes beldesi, PYD/PKK'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bölge olmasının yanı sıra Afrin'e uzanan düz vadi özelliği taşıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.