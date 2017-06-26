Batı’da her yer terör mahalli

FARUK ARSLAN/İSTANBUL

Terör, Batı ülkelerini kılcal damarlarına kadar sarmış durumda. Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da camiden çıkan Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırıyla sarsılan Avrupa ülkelerinde şehirler güvenlik açısından hiçbir dinin mensubu için güvenli değil. 2015’ten bu yana onlarca terör saldırısının düzenlendiği Batılı devletler, bu saldırılarda 344 vatandaşını kaybetti. Binlerce kişi saldırılardan yaralı olarak kurtuldu. Müslümanlara yönelik son iki yılda 3 bine yakın İslomofobik saldırı meydana gelen Avrupa ülkelerinde ibadethaneler dahi terör azmanlarının hedefinde.

2015’TEN BU YANA

TERÖR SARMALINDALAR

Ekonomi başta olmak üzere her açıdan ‘gerileme’ dönemine giren Avrupa ülkelerinde ırkçılık devlet yönetimlerinde geçerli ideoloji olacak kadar ilerlemiş durumda. Sokaklara ise anarşi hakim. Güvenlik zaafiyeti ülkelerin birincil gündem maddesi. Fransa’da 13 Kasım 2015’ten beri OHAL uygulaması yürürlükte. Tam 5 kez uzatılan OHAL kapsamında ülkede adım başı polis veya askerle karşılaşılıyor. Fransa’nın haricindeki diğer tüm Batılı devletlerde ise örtülü bir OHAL uygulaması var. 2015’te Fransız provokasyon dergisi Charlie Hebdo’ya yönelik düzenlenen ve 12 kişinin öldüğü saldırıların ardından tırmanışa geçen terör olayları Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Danimarka ve İsveç’te dehşetli yüzünü defalarca gösterdi.

344 ÖLÜ, BİNLERCE YARALI

2015’ten bu yana Avrupa ülkelerinde düzenlenen terör saldırılarında 344 kişi hayatını kaybetti. Batılı devletlerde son iki yılda Müslümanlara yönelik 1800’ü aşkın İslamofobik saldırı düzenlendi. Avrupa’da 12 aylık süreçte tam 138 camiye karşı şiddet eylemi gerçekleştirildi. 2016’da Fransa’da kiliseye yapılan saldırıda kilise rahibinin boğazı kesilerek öldürülmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

BATI’NIN KALBİNDE

PATLAYAN BOMBALAR

2015-2017 yılları arasında Batılı ülkeleri kalbinden vuran önemli terör olayları şunlar:

¥ 7-9 Ocak 2015: Provokatif mizah dergisi Charlie Hebdo’ya uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, aralarında karikatüristlerin de bulunduğu 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Saldırıdan 2 gün sonra Paris yakınlarındaki bir Yahudi marketinde düzenlenen eylemde 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

¥ 14-15 Şubat 2015: Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da eşzamanlı üç saldırı meydana geldi. Saldırılarda 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı.

¥ 13 Aralık 2015: Paris’te eşzamanlı olarak Bataclan ve futbol stadyumuna düzenlenen saldırılarda 130 kişi öldü, 400’ü aşkın kişi yaralandı.

¥ 22 Mart 2016: Belçika’nın başkenti Brüksel’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen üç intihar saldırısında 34 kişi can verdi, 190 kişi yaralandı.

¥ 14 Temmuz 2016: Fransa’nın milli bayramı olan Bastille Günü’nde, bir kamyon kalabalığın içine daldı, 84 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

¥ 26 Temmuz 2016: Fransa’nın kuzeyindeki Normandiya bölgesinde bir kiliseye giren iki saldırgan, kilisede ayin yapan 5 kişiyi rehin aldı. Rahipin boğazının kesilerek öldürüldüğü saldırıda 3 kişi can verdi.

2016 yılı boyunca Fransa’nın Magnanvill kenti ve Belçika’nın Cherleroi kentinin yanı sıra Hamburg ve Brüksel’de yapılan bıçaklı saldırılarda en az 10 kişi öldü. 13 Haziran’da Magnanville’deki saldırıda bir polis memuru ve eşi öldürüldü.

¥ 19 Aralık 2016: Berlin’deki Noel pazarında kalabalığın içine dalan bir kamyon 12 kişinin ölümüne ve 56 kişinin yaralanmasına neden oldu.

¥ 22 Mart 2017: İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Köprüsü üzerindeki yayaların üzerine sürülen araç sonucunda 6 kişi öldü, 50’yi aşkın kişi yaralandı.

¥ 3 Nisan 2017: Rusya’da St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

¥ 7 Nisan 2017: İsveç’in başkenti Stockholm’de, alışveriş mağazalarının bulunduğu bir caddede yayaların üzerine sürülen bir kamyon 5 kişinin ölümüne, 14 kişininse yaralanmasına neden oldu.

¥ 20 Nisan 2017: Paris’te polis memurlarına yönelik silahlı saldırıda 1’i polis 3 kişi öldü.

¥ 22 Mayıs 2017: İngiltere’nin Manchester kentinde konser salonuna düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

¥ 19 Haziran 2017: Londra’da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Finsbury Park semtindeki camiden çıkan Müslümanlara yönelik minibüsle düzenlenen Hristiyani terör saldırısında 1 kişi hayata gözlerini yumdu, 10 kişi yaralandı.

İSLAMOFOBİ ZİRVE

YAPTI: 2800 SALDIRI

Batı ülkelerinde İslam karşıtı saldırılarda da büyük artış var. 2016 ile 2017 yılının ilk ayları baz alındığında Avrupa devletlerinde 2800’den fazla İslamofobik saldırı meydana geldi. Saldırıların bilançosu şöyle:

¥ ALMANYA: Bugüne kadar 260 İslam karşıtı eylem düzenlendi. 664 sığınmacı Müslüman saldırıya uğradı, 60’dan fazla camiye saldırı yapıldı.

¥ BELÇİKA: Nüfusunun yüzde 60’ının Müslümanları tehdit olarak gördüğü ülkede 20’den fazla İslamofobik saldırı gerçekleşti.

¥ FRANSA: Müslümanlar ile diğer dine mensup kişilerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı ülkede 360’tan fazla saldırı oldu.

¥ HOLLANDA: İslamofobik çevrelerin en çok camileri hedef aldığı Hollanda’da 20’si camilere olmak üzere 100’den fazla saldırı gerçekleşti.

¥ İNGİLTERE: Londra başta olmak üzere ülke genelinde bugüne kadar 1000’den fazla saldırı düzenlendi.

¥ AVUSTURYA: Saldırılar 90’ı aştı.

¥ KANADA: Ülkede 20’den fazla saldırı yapıldı, 6 kişi şehit oldu.

¥ İSVEÇ: 30 saldırı.