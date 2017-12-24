Batı’da DEAŞ’lı Noel Baba paniği

Terör örgütü DAEŞ, aralık ayının sonunda Hristiyanlar tarafından kutlanan noeli hedef olarak seçti. Yayınladığı görsel ile ‘Hilafetin hediyeleri yola çıktı’ mesajı veren DAEŞ, ABD ve Avrupa ülkelerine gözdağı verdi. Terör örgütü DAEŞ, propaganda kanallarında ‘Noel’ ile ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu. Örgütün yarı resmi propaganda kanalları üzerinden ‘Noel’e yönelik tehdit içerikli söylemler yayılmaya devam ederken, DAEŞ’e yakınlığı ile bilinen bazı sosyal medya organları ‘Noel’ ilgili tehdit içerikli görsel paylaşımlarda bulundu.



“HİLAFETİN HEDİYELERİ YOLA ÇIKTI”



Kesik başlı bir ‘Noel Baba’ resminin yer aldığı tehdit görselinde, çam ağacına asılı el bombaları dikkat çekiyor. Servis edilen görselin üzerinde Arapça ve İngilizce olarak “Hilafetin hediyeleri yola çıktı” yazısı bulunuyor. Ayrıca resmin her iki tarafında zaman ayarlı bomba resimleri de ön plana çıkıyor.





ABD VE AVRUPA’YI “DAEŞ’Lİ NOEL BABA” KORKUSU SARDI



Geçtiğimiz aydan bu yana sosyal medya üzerinden birçok tehdit mesajı paylaşan DAEŞ, ‘Noel’ i hedef olarak seçtiğini belirtmişti. Daha önce alınan sıkı tedbirlere rağmen birçok Avrupa ve ABD kentinde bombalı eylem gerçekleştiren DAEŞ’in, yayınladığı mesajın ardından, ABD ve Avrupa’yı DAEŞ’li ‘Noel Baba’ korkusu sardı. Birçok vahşete imza atan terör örgütü DAEŞ’in, yayınladığı görseldeki ‘Noel Baba’ tasvirinin başının kesik olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA