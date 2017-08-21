Batı vicdansız

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Batılı devletlerin arkaplandaki sinsi rolleri ile cereyan etmiş olan savaşların acımasızlığından kaçan mülteciler, Avrupa’nın vicdansızlığına tosluyor. 106 yaşındaki sığınmacı Bibikhal Uzbek’e bile tahammül edemeyerek ülkeden sınırdışı etme kararı alan İsveç’in izini takip eden Avrupa Birliği ülkelerinin kapılarını kapattığı sığınmacılar ölüme sürükleniyor. Batı’nın vicdansızlığı nedeniyle yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen binlerce sığınmacıya Akdeniz’in suları mezar oluyor.

106 YAŞINDAKİ KADINA BİLE MERHAMETLERİ YOK

Geçtiğimiz sene 105 yaşındayken savaştan kaçan Afganistan uyruklu Bibikhal Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan’a ulaşmış, ardından İsveç’e giderek sığınma talebinde bulunmuştu. Dünyanın en yaşlı sığınmacısı olan Bibikhal Uzbek’e bildik Avrupa hissizliğiyle yaklaşan İsveç Göçmenlik Bürosu, 106 yaşındaki Uzbek’in iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. İsveç’in vicdansızlığı, Avrupa Birliği ülkelerinin başarısız göçmen politikasının yıkıcı sonuçlarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle Akdeniz’de artan göçmen ve mülteci ölümlerine, AB’nin yürüttüğü başarısız göçmen politikaları neden oluyor. Son nefesini vermesine belki de sayılı günler kalmış olan bir göçmene dahi tahammül edemeyen Batı’nın vicdansızlığına uğrayan göçmenlerin Batı’ya açılan kapısı olan Akdeniz’de korkunç facialar yaşanıyor.

BATI VİCDANSIZLIĞININ SONUCU: AKDENİZ TABUTU!

Uluslararası Göç Örgütü’nün açıkladığı verilere göre; deniz yoluyla Avrupa’ya göçmek isteyen mültecilerin ölüm oranları korkunç boyutlara ulaşmış durumda. AB’nin kapılarını sıkı sıkıya kapattığı binlerce göçmen için Akdeniz adeta ‘ölüdeniz’ vasfını kazandı. 2017’nin 6 aylık zaman diliminde, savaştan kaçarak Avrupa ülkelerine ulaşma hayaliyle yasadışı yollardan Akdeniz’e açılan 2 bin kişi can verdi. Deniz yoluyla Avrupa’ya göçmek isteyen her 100 mülteciden 3’üne Akdeniz’in suları mezar oldu. 2016’da Akdeniz’de göçmen ve mülteci ölüm oranı yüzde 2,6 iken bu oran, 2017’nin ilk yarısında yüzde 2,7’ye çıktı.

HİÇBİR TEDBİR ALMIYORLAR

Göçmen ve mültecilerin zor koşullarda açıldıkları Akdeniz sularında hayatlarını kaybetmemeleri için Batılı devletler hiçbir adım atmıyor. 106 yaşındaki sığınmacıyı bile kapı dışarı eden Avrupa ülkeleri, Akdeniz’deki ölümleri önlemeye dönük koruma ve kurtarma çalışmalarını artırmıyor. AB ülkeleri, bunun yerine, savaşın ortasında kalmış mültecilerin, bulundukları ülkelerden ayrılmasını engelleyecek önlemleri geliştirme yoluna gidiyor. Vicdansızlığın pençesindeki Batı, sığınmacıların ülkelerine gelişini azaltmak için formüller bulmaya çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Engelleri aşarak Avrupa topraklarına ulaşan sığınmacılar ise göçmen ve gözetleme merkezlerinde günlerce bekletiliyor. Şiddet, işkence ve istismara maruz kalan sığınmacıların sonu, “sınır dışı” edilerek; savaşa, bombalara, ölüme gönderilmek oluyor.