Batı Şeria’da trafik kazası: 6 ölü

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah’ın doğusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle trafik kazası meydana geldi. Kazada 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, otobüs şoförünün yaralandığı olayda Filistinli bir vatandaşın kullandığı otomobil ile İsrailli bir sürücünün kontrolündeki otobüsün kaza yaptığını bildirdi.

Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Ramazan ayında aynı yerde meydana gelen benzer bir trafik kazasında 4 kadını Filistinli hayatını kaybetti.