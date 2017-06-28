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Batı Şeria’da trafik kazası: 6 ölü

Batı Şeria’da Filistinli bir sürücünün otomobili ile İsrailli sürücünün kullandığı otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:41
Batı Şeria’da trafik kazası: 6 ölü

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah’ın doğusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle trafik kazası meydana geldi. Kazada 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, otobüs şoförünün yaralandığı olayda Filistinli bir vatandaşın kullandığı otomobil ile İsrailli bir sürücünün kontrolündeki otobüsün kaza yaptığını bildirdi.

Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Ramazan ayında aynı yerde meydana gelen benzer bir trafik kazasında 4 kadını Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:41
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