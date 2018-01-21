Batı Şeria genel greve gidiyor

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Müdürü Münir el-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih hareketinin çağrısı üzerine, ABD'nin Kudüs kararına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria'da salı günü genel greve gidileceğini belirtti.

Cağub, Filistin'in, halk ve devlet olarak ABD ve İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Filistin halkı ve devleti, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Merkez Konseyi'nin kararları çerçevesinde ABD yönetimi ve İsrail işgaline karşı halk direnişini sürdürmeye devam edecektir." dedi.

'FİLİSTİNLİ FRAKSİYONLARLA KOORDİNE HALDEYİZ'

Sağlık ve eğitim bakanlıklarına bağlı kurumların grevden müstesna tutulacağını aktaran Cağub, işgal ve destekçilerine karşı halk direnişinin etkin hale getirilmesi için Filistinli fraksiyonlarla koordine içerisinde olduklarını kaydetti.

FKÖ'ye bağlı Merkez Konseyi, geçen pazartesi düzenlediği olağanüstü dönem çalışmaları toplantısında, uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının her türlü direniş hakkının olduğunu belirterek, barışçıl halk direnişini sürdürme kararı almıştı.