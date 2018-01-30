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Batı Karadeniz'de balık sıkıntısı!

Akçakoca Su Ürünleri  Kooperatifi Başkanı Karakaş:  - "Bu sene balık yok. Denizde bir tuhaflık var. Biz  de çözemedik. Denizde şu anda balık yok"

30 Ocak 2018 Salı 17:03
Batı Karadeniz'de balık sıkıntısı!

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanına  sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde her gün büyük umutlarla denize açılan  balıkçılar, av yasağının kalmasının üzerinden geçen yaklaşık 5 aydır umduğu  balığı avlayamadı. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve aşırı  avcılık gibi nedenlerle Batı Karadeniz'deki balıkçılar en kötü sezonlarından  birisini yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun hemen hemen sonuna gelindiğini  söyledi.

Batı Karadeniz'den çok az miktarda balık çıktığına vurgu yapan  Karakaş, "Soğuk havayı bekledik. Karsa kar, ayazsa ayaz hepsini yaptı. Don da  yaptı. Denizin sıcaklığı da normal ancak bu sene balık yok.  Denizde bir tuhaflık  var. Biz de çözemedik. Denizde şu anda balık yok. Ne yaparsak yapalım denizde  balık yok. Çok az balık çıkıyor onun da tezgahlarda fiyatları belli.  Bu sene  böyle oldu." diye konuştu.

Tezgahlarda dışarıdan gelen balıkların satışa sunulduğunu kaydeden  Karakaş, barbun, mezgit biraz fazla olarak kefal çıktığını, hamsi, istavrit ve  çinekopun ise hiç çıkmadığını ifade etti.

- "Liman boş kaldı"

Mustafa Karakaş, sıcak havaların balık avlanılmasını bile etkilediğini  belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkçıların durumu kötü. Hatta çok kötü çünkü masraflar  karşılanamıyor. Gelirleri yok. Limanın haline bakın. Bomboş duruyor. En ufak bir  hareketlilik yok. Şu anda hızlı bir balıkçılık olması gerekir ancak şu anda sıfır  hareket var. Bir de sürekli olarak güneşli gidiyor havalar. Sıcak gidiyor. Bu  aylarda böyle gitmesi iyi değil. Çok sakin gitmesi de iyi değil. Bu aylarda  denizin çalkantılı olması gerekir ama o da yok. Yazın bile böyle düzgün hava  yapmadı diyebiliriz."

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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