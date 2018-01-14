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Batı işgaline karşı 5 bin savaşçı hazır

Yurtlarından kovulmuş, evleri, malları, tapuları ellerinden alınmış Suriyeliler, ABD/PKK/PYD’yi bölgeden kovmak için harekete geçti.

14 Ocak 2018 Pazar 08:31
Batı işgaline karşı 5 bin savaşçı hazır

Suriyeli 60 aşiret ve 20 kabileden oluşan Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi, kendi bünyesinde ilk etapta 5 bin kişilik ordu kurdu.

Ceyş el-Aşayir (Aşiretler Ordusu) adını alan birlik, Fırat’ın doğusunda PKK işgalindeki bölgelerde görev alacak. Ocak ayı sonunda Suriye’de yapılacak bir toplantıyla birlikte ‘kurtuluş savaşı’nı resmen başlatacak olan Ceyş el-Aşayir’in, kısa zamanda aşiretlerden gelecek yoğun katılımla birlikte büyümesi bekleniyor. Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi’nin başlattığı mücadele, halk ayaklanmalarından silahlı çatışmaya kadar çok kapsamlı yürütülecek. Aşiretler, aynı zamanda işgalcilerin etnik temizlik planlarına karşı komisyonlar kurup, ABD/PKK tarafından talan edilen belgelerin peşine düşecek.

ONLAR GİDENE KADAR DEVAM

Türkiye ile eşgüdüm içinde hareket eden aşiretler, ilk ayaklanmayı dün Münbiç’te başlattı. İdlib’de Münbiç aşiretleri ile yapılan görüşmeler ve oluşturulan ittifaklar sonucu düzenlenen eylemde halk, PKK’yı ve ABD’yi lanetledi. ABD askerleri karargahlarını boşaltarak şehir dışına kaçmak zorunda kaldı. Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi Konseyi Başkanı, Şuaytat Aşireti lideri Şeyh Rafi Racu Ebu Ukle, Münbiçli aşiretler, hatta bazı Kürt aşiretlerin de dahil olduğu ittifak üzerine dün başlatılan eylemlerin, kent PKK/PYD’den temizlenene kadar devam edeceğini söyledi.

TERÖRİSTLERİ KOVACAĞIZ

Suriyeli aşiretler, ABD’nin Rakka’da Arapları ikna etmek için Suudi Arabistan’a şehrin altyapısı vb. işleri devretmesine de karşı çıkıyor. Aşiretler, bu tür yatırımlardan önce PKK/PYD işgalinin sonlandırılmasında ısrarcı. Aşiretler Ordusu, Türkiye’den herhangi bir maddi yardım ya da silah desteği almıyor. Oluşuma gereken maddi destek, Kuveyt ve Katar’da bulunan aşiretlerden sağlanacak.

FIRAT'IN ÇOCUKLARI

Kendilerini “Fırat’ın doğusunun gerçek çocukları” olarak tanımlayan Aşiretler Ordusu, Suriye’de halk hareketlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek. Grup olarak Özgür Suriye Ordusu altında konumlanan ‘Ceyş el-Aşayir’, Fırat’ın doğusunda sırasıyla Münbiç, Tabka, Ayn İsa istikametinde ilerledikten sonra Tel Abyad, Rakka, Haseke istikametinde topraklarını işgalci terör örgütünden geri alma mücadelesi verecek. Suriye halkının yüzde 80’ini kapsadığı belirtilen Aşiretler Meclisi’nin bu mücadelesi, ABD’nin teröristler eliyle bölgedeki etnik temelli devlet kurma çabalarına karşı uluslararası arenaya da büyük bir mesaj olacak. Çünkü Aşiretler Meclisi bölgenin yerel unsurları olan Araplar, Türkmenler, Kürtler, Hıristiyanlar, Dürziler dahil geniş bir sosyal kesimi kapsıyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 08:31
  1. Suriye
  2. ordu
  • İREMİREM2 sa önce
    Bu5.000 kişi şimdinerdeymiş. Yeraltındamısaklanıyorlarmış Düşman ülkenin işgal edilmedikyerini bırkmadı. Halasaklanacaklarmıymış. Düşman gidince ortayacıkacaklarelaammm.
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