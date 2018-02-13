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Batı fistanlı itlerine ağlıyor

TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, öldürülen teröristlerin ABD, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı tabutlarıyla yapılan ayinler, kirli ittifakı net biçimde ortaya koydu.

13 Şubat 2018 Salı 18:09
Batı fistanlı itlerine ağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 25. gününe girerken bölgedeki etkisiz hale getirilen terörist cenazeleri de dikkat çekmeye başladı.

Teröristlere düzenlenen cenaze törenleri ise özellikle teröre verilen uluslararası kirli desteği gözler önüne seriyor. Kilisede ABD, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı tabutlar başında ayin yapıldı. Uluslararası kirli ittifakı ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koyan fotoğraflar pes dedirtti.

Harekatın 25. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 439 oldu. ABD'nin bütçeden PYD/PKK'ya 550 milyon dolarlık pay ayırmıştı.

Çavuşoğlu; "Türkiye açısından durum ise çok net. ABD, PYD ve PKK ile orada devam ediyor biz de bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz diyoruz." karşılığını vermişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 18:09
  1. İngiltere
  2. ABD
  3. Yunanistan
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Afrin
  6. TSK

YORUM YAZ

  • Tahsin KorayTahsin Koray19 dk önce
    Çok güzel bir manzara. Devamını diler, Mehmetçiğe ellerine sağlık derim.
  • NurNur41 dk önce
    İşte kiliselerden cehenneme sevk sizi gidi fistanlı pkklılar hdp nin pkknın diğer yüzü batının mezar arkadaşları
  • hasanhasan43 dk önce
    Bu savaş hilal ile haç savaşıdır. Bunu goremeyende aptaldır..
  • abdoabdo56 dk önce
    bu pkk lılar dikkat edin aynı kilisedeki cenaze gibi. önlerinde cenaze tabutarka taraftada insanlar oturmuş papaz gelecek cenaze duasını sandalyede oturarak yapacaklar. hıristiyan bozuntusu pkk. kürtfalan yok içlerinde çoğu hıristiyan.
  • Murat Murat 59 dk önce
    Bu teröristler dünyanın en adi aşağılık teröristleri en ucuz teröristlere dünyanın en adi ucuz teröristleri sırtını opsiyonlar ölüme gönderiyorlar bu teröristleri bu teröristler cahil en adi aşağılık teröristler Onun için layık oldukları gibi ölüyorlar Ulan Türk Türkiye Cumhuriyeti'ni Yıkıp Da Siz Türk topraklarına devlet kurabileceğiniz Hayal edebilir misiniz Aklımızın ucundan getirebilir misiniz hiç kimse geçirmez Ama bunlar aklının ucundan geçiriyor demek ki böyle bir hayale tutuşmuşlar gidiyorlar köpek gibi de ödüyorlar ve ölecekler soyları bitecek
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