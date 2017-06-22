''Batı emparyalizmine karşı uyanış başladı''

Çek Dışişleri Bakanı Çarşamba günü yaptığı bir konuşmada Müslümanların Batı emperyalizmi hakkında bilgilenmesinin Müslüman toplumlarda görülen radikalleşme ile yakından alakalı olduğunu söyledi.



Batı Raporu'nun haberine göre, Çek Sosyal Demokrat Partisi’nin Ekim’deki şeçimlerde başbakan adayı olması beklenen Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, Batı dünyasının Müslümanlarla bir uzlaşmaya varmak için 20 senesinin kaldığını savundu.



Zaoralek, acı ve zor bir konuşma olarak nitelendirdiği konuşmasını Prag’da düzenlenen Avrupa’nın Geleceği Zirvesi’nde yaptı.



Ülkedeki popülist güçlerin yükselişi nedeniyle hayli zorlu geçmesi beklenen seçimlerde halen iktidarda olan Sosyal Demokratlar önderliğindeki koalisyon hükümetinin göçmenler konusundaki tavrının belirleyici olacağı öngörülüyor.

"Bir uyanışla karşı karşıyayız"

Avrupa Birliği Komisyon’unun geçen hafta Çek Cumhuriyeti’nin Polonya ve Macaristan ile beraber, mülteci kabul etmediği için yaptırımlara maruz kalabileceği kararına karşılık olarak Çek Dışişleri Bakanı Zaoralek, ülkenin mülteci kabul etmeyeceğini tekrarlamıştı. Zaoralek, konuşmasında Avrupa ülkelerinin, özellikle İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Amerika, Rusya ve ardıl devleti Sovyetler Birliği’nin milyonlarca insanın ölümüden doğrudan sorumlu olduklarını söyledi.



Bakan konuşmasını “Bir uyanışla karşı karşıyayız. Bunun için batılı olmayan ülkelere ve kendi içimizdeki bilinçli ancak sosyal adaletsiz ve küreselleşme yüzünden sisteme tepkili kitlerelere odaklanmalıyız” diye sürdürdükten sonra “Ortadoğu’da çok uzun yıllar boyunca bastırılan sömürgeciliğin acı anıları şimdi aşırılıkçılar tarafından tehlikeli bir şekilde sömürülüyor. Bu trend Afrika ve Asya’ya da sıçrayabilir” dedi.

Ancak Naziler tarafından işlenmiş savaş suçları ölçeğindeki katliamlardan bahsettiğini söyleyen Zaoralek, bunların hazmedilmesinin zor ama gerekli olduğunu söyledi. Hindistan’da 19.yy ikinci yarısından itibaren bir milyondan fazla Hintli’nin İngilizler tarafından öldürüldüğünü, bundan daha fazla insanın da İngiliz Doğu Asya Şirketi’nin Hindistan’da ürettiği afyon ürünlerini Çin pazarına dayatmasına bağlı olarak öldüğünü ileri süren bakan ,”Tarihimizin bir çok karanlık noktasını unutma yönünde bir eğilim var” dedi.



Konuşmasında Batı emperalizminin tarihinden diğer bazı örnekleri de sayan Zaoralek Belçika’nın Kongo’da 10-15 milyon, Amerika’nın Vietnam’da 1 ila 3 milyon sivilinden sorumlu olduğunu hatırlattıktan sonra Fransa’nın Cezayir’de , İtalya’nın Libya’da, Rusya’nın Kafkaslar’da ve Hollanda’nın Endenezya’da işlediği Müslüman katliamlarına da değindi.



Zaoralek, Batı dünyasının bu ölçekteki vahşetleri unutabilmesini şok edici bulduğunu söyledikten sonra “Eğer Batı radikalleşme ve kendisinin neden bu kadar öfke ile karşılaştığını anlamak istiyorsa, bu tarihsel gerçeklikleri hatırlamak gerekli” dedi.