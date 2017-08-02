Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz’den ocak-temmuz döneminde ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artarak 968 milyon 168 bin 66 dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bölgeden 790 milyon 43 bin 287 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Satıcı, "Ağustos ayının ilk 10 günlük bölümünde Batı Akdeniz ihracatının 1 milyar dolar rakamını aşması bekleniyor. BAİB olarak yurt dışı pazarlama faaliyetleri, Antalya fuarlarına eş zamanlı düzenlenen alım heyeti programları, yurt dışı fuarlarına katılım çalışmaları ile bölge ihracatını daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede yıl sonunda bölgemizden yaklaşık olarak 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesini bekliyoruz" dedi.

Bu yılın 7 aylık dönemde ürün bazında en fazla ihracatın 282 milyon 518 bin 763 dolarla madencilik ürünlerinde gerçekleştirildiğini kaydeden BAİB Başkanı Satıcı, bunu 254 milyon 546 bin 55 dolarla yaş meyve sebze ürünleri, turunçgiller, 96 milyon 57 bin 44 dolarla kimya, 84 milyon 307 bin 881 dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 34 milyon 377 bin 519 dolarla demir ve demir metallerin takip ettiğini kaydetti.

En fazla ihracatın Çin’e yapıldığını belirten Satıcı, "Çin’in yakaladığı yüksek büyüme oranları bölge ihracatımıza da olumlu yansıdı. Bu gelişmeye bağlı olarak Çin’e gerçekleşecek ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz. ABD’ye yapılan ihracatımız da yüzde 67 artmış durumda. Bu artışın en önemli sebebi Birlik olarak ABD’yi özellikle mermer sektörü açısından hedef pazarlar arasına almamız ve son 3 yıldır pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmemiz. Özbekistan bu süreçte ihracat artışımızda dikkati çeken diğer bir ülke. Geçen yılın 7 ayında 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Özbekistan’a bu yılın aynı döneminde 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 285 artış yaşanan bu pazarda rakamları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İhracatta 1 milyar dolar rakamını geride bırakmaya adım adım yaklaşırken, geride kalan 7 aylık süreçte bölgemizden 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Mustafa Satıcı, temmuz ihracatının da 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 37,2 artarak, 89 milyon 721 bin 321 dolardan 123 milyon 83 bin 306 dolara çıktığını kaydetti.