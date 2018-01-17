Batan tanker için robot denizaltı!

Doğu Çin Denizi'nde gerçekleşen çarpışmanın ardından günlerce yanarak batan petroltankeri için Çin yönetimi bir robotdenizaltı göndermeyi planlıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Sanchi isimli İran tankerinin okyanusun 115 metre altında olduğunu bildiriyor. Ajansa göre, tanker yanarken 85 bin ton petrol pompalarla çekildi ancak yaklaşık 50 bin ton sızıntı okyanusa aktı.

Reuters ise, 58 kilometrekareye yayılan petrolü ve bölgede temizlik yapan bir Çin gemisinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

32 mürettebatın tümünün öldüğü kazada, Sanchi bir yük gemisiyle 6 Ocak'ta çarpışmıştı.

Okyanusta günlerce sürüklenen ve alev alev yanan tanker, birkaç gün önce suya gömülmüştü.

Kondensat isimli ultra hafif petrol taşıyan Sanchi isimli tankerden denize sızanlar, bölgede büyük bir çevre felaketine yol açabilir.