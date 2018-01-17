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Batan tanker için robot denizaltı!

Çin, okyanusun 115 metre altında olan İrantankerini incelemek üzere bir robotdenizaltı gönderecek. AP, tanker yanarken 85 bin ton petrolün pompalarla çekildiğini ancak yaklaşık 50 bin ton sızıntının okyanusa aktığını bildiriyor. Denizin yüzeyine çıkan sızıntı, gökyüzünden görülüyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:53
Batan tanker için robot denizaltı!

Doğu Çin Denizi'nde gerçekleşen çarpışmanın ardından günlerce yanarak batan petroltankeri için Çin yönetimi bir robotdenizaltı göndermeyi planlıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Sanchi isimli İran tankerinin okyanusun 115 metre altında olduğunu bildiriyor. Ajansa göre, tanker yanarken 85 bin ton petrol pompalarla çekildi ancak yaklaşık 50 bin ton sızıntı okyanusa aktı.

Reuters ise, 58 kilometrekareye yayılan petrolü ve bölgede temizlik yapan bir Çin gemisinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

32 mürettebatın tümünün öldüğü kazada, Sanchi bir yük gemisiyle 6 Ocak'ta çarpışmıştı.

Okyanusta günlerce sürüklenen ve alev alev yanan tanker, birkaç gün önce suya gömülmüştü.

Kondensat isimli ultra hafif petrol taşıyan Sanchi isimli tankerden denize sızanlar, bölgede büyük bir çevre felaketine yol açabilir.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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