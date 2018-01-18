Batan Air Berlin, mallarını açık arttırmaya çıkardı
Geçtiğimiz günlerde battığını ve elindeki malları satışa çıkaracağını açıklayan Air Berlin'in o malları görüntülendi.18 Ocak 2018 Perşembe 20:39
Almanya’nın ikinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin, Ağustos 2017'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkarmıştı.
SATIŞA ÇIKAN MALLAR GÖRÜNTÜLENDİ
İçerisinde maket uçakların, kupaların, yastıkların da olduğu satışa çıkan mallar kameralara yansıdı.