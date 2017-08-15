'Suikastı ben yapardım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında savunma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Yazıcı ''24 saat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikteydim, suikaste yardımcı olmakla suçlanıyorum eğer böyle bir eylem yapsaydım bu eylemi yapabilecek pozisyondaydım'' dedi.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının dördüncü oturumu başladı.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Mahkemenin savunmalarını hazırlamaları için vareste tutulmalarına karar verdiği sanıklar ise getirilmedi. Sanıklar, jandarma eşliğinde mahkeme salonuna alındı.



Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınmaya devam edildi. Dördüncü oturumda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

"SUİKASTI BEN YAPARDIM"

Yazıcı, ''Darbeyle ilgili yönlendirilmiş oyuna getirilmiş tuzağa düşürülmüş olabilirim. 24 saat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikteydim yanımda zaman zaman silahım vardı suikaste yardımcı olmakla suçlanıyoruım eğer böyle bir eylem yapsaydım bu eylemi yapabilecek pozisyondaydım'' dedi.

SUÇLAMALARA İSE CEVAP VERMEDİ

Bu arada Ali Yazıcı iddianamede kendisine yönelik suçlamalara ise cevap vermediği görüldü. 15 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı yetkililerine Antalya yolunda Afyon yakınlarında olduğunu söyleyen Ali Yazıcı'nın bu sıradaki HTS kayıtlarında Aydın'ın Çine İlçesi'nde bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca 15 Temmuz sabahı Muhafız Alay Komutanlığı'nda kamelyadaki toplantı hakkında da yine konuşmadığı görüldü. Yarbay Emin'in yol boyunca telefonunu kullandığı ve Okluk Koyu'nun havadan fotoğraflarının kendisine gösterildiğine ilişkin suçlamalara yönelik yanıtları savunmasında yer almadı.