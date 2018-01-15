Başvurular devam ediyor! İşte aranan şartlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan duyuruya göre Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için başvurular 9 Ocak'ta alınmaya başlandı. Sınava başvuru yapacak olan askeri öğrenci adayları, başvuruların nereden, nasıl yapılacağını başvuru hakkında detayları merak ediyor. Peki, MSÜ para yatırma işlemleri hangi bankaya? MSÜ başvuru nasıl yapılır? İşte 2018-MSÜ sınavı başvuruları ile ilgili merak edilen her şey...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan askeri aday belirleme sınavına katılacak olan adaylar, başvurularoını ÖSYM'nin başvuru merkezleri veya https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

MSÜ PARA YATIRMA İŞLEMLERİ HANGİ BANKAYA?

2018-MSÜ sınav ücreti 80,00 TL, başvuru hizmet ücreti 5,00 TL olup aşağıda belirtilen bankalara yatırılacaktır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılı ğı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

MİİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak ( 1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir ) yaşında olmak . (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecekti r. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20 , Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır .

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları siste m tarafından engellenecektir (MEB e - Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2015 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil) .

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖS YM) Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak “2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018 - MSÜ)”na katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlen ecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığın ca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018 - MSÜ)’na katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

7 ) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a ) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testi nden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT y erleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan YKS Temel Yeterlilik Testi nden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak YKS Alan Yete rlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak , MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca b elirlenmesi halinde ilgili yerleştirme puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzeri pu an almış olmak ,

8) Kendisinin, annesinin, babasın ın, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irti batı veya iltisakı bulunmamak .

b ) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

c ) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine g ölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç ) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmam ış ve halen çalışmamakta olmak,

d ) Devletin şahsiyetine karşı işlenen s uçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, ga yri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birind en mahkûmiyeti bulunmamak,

e ) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Nişanlı, evli, dul, h amile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak ,

12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğ renci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtil en “Giriş Şartlarını” taşımak ,

14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları iç in yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenci ler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16) İntibak eğitimini başarılı bir şekil de tamamlamak,

DİKKAT: Harp Okulları için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2018-MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları