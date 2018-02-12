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Başvurular başladı… Tam 87.2 milyon Euro… ‘Ben bu işi yaparım’ diyen parayı alacak…

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çiftlik Faaliyetlerini geliştirmek için düğmeye bastı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 23:30
Başvurular başladı… Tam 87.2 milyon Euro… ‘Ben bu işi yaparım’ diyen parayı alacak…

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)  87 milyon 239 bin euro hibeverilecek "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru  ve kabul işlemleri başladı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin (AB) aday ve  potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı  (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. proje başvuru çağrı ilanına  çıkıldı.

Çağrı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş  Geliştirme Tedbiri" başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve  bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin  üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün  işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri  yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik  sunulacak projelere 87 milyon 239 bin euro hibe sağlanacak.

TKDK internet sitesindeki (www.tkdk.gov.tr) online sistem üzerinden  başlayan proje başvuruları, 12 Mart saat 21.00'de sistemin kapanmasıyla sona  erecek. Başvurunun çıktısı ve istenen diğer belgelerin 15 Mart Perşembe saat  18.00'e kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

HİBE KAPSAMINDAKİ İLLER

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara,  Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,  Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş,  Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş,  Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat  olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

Açıklamada, 164 milyon 706 bin euro destek bütçesinin ayrıldığı süt,  kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik proje başvurularının da 1  Mart'ta başlayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 23:30
  1. Afyonkarahisar
  2. Ağrı
  3. Aksaray
  4. Amasya
  5. Ankara
  6. Ardahan
  7. Aydın
  8. Balıkesir
  9. Burdur
  10. Bursa
  11. Çanakkale
  12. Çankırı
  13. Çorum
  14. Denizli
  15. Diyarbakır
  16. Elazığ
  17. Erzincan
  18. Erzurum
  19. Giresun
  20. Hatay
  21. Isparta
  22. Kahramanmaraş
  23. Karaman
  24. Kars
  25. Kastamonu
  26. Konya
  27. Kütahya
  28. Malatya
  29. Manisa
  30. Mardin
  31. Mersin
  32. Muş
  33. Nevşehir
  34. Ordu
  35. Samsun
  36. Sivas
  37. Şanlıurfa
  38. Tokat
  39. Trabzon
  40. Uşak
  41. Van
  42. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

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