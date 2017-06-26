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Başvurana 3 ay içinde 3 bin 407 TL

Kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan memur emeklileri ek ikramiyelerini alıyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:21
Başvurana 3 ay içinde 3 bin 407 TL

408 bin memur emeklisine ikramiye farkı ödemeleri sürüyor. Kamudan 30 yıldan fazla hizmetle emekli olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, başvurularını yaparak, 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ek ödeme alıyor.

Memur emeklilerinin hak kaybına uğramamak için 27 Ocak 2018'e kadar mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse, hak sahipleri yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ikramiyeyi alabiliyor.

SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Takvim'in haberine göre; Ek ikramiye ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılıyor. Ödenecek tutar, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. Ancak her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor.

Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı da 3 bin 407 lira 42 kuruş. Örneğin; Eylül 2006'da emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne, 7 tam hizmet yılı karşılığında ödenecek ikramiye 7 bin 317,17 lira (1.045,31 x 7) tutarında olacak.

Düzenlemeye göre; ilk etapta, ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Varsa kalan kısmı, ilk ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek. Ek ikramiye ödemelerine Mart ayında başlandı. 130 bini aşkın memur emeklisi, Mart'ta ek ikramiyesini cebine koydu.

Hak sahiplerinin ikramiye imkanını kaybetmemek için mutlaka süresinde başvurması gerekiyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN

30 yılın üzerinde hizmeti olup 7 Ocak 2015'ten önce emekli olanlar ek ödeme alıyor.

Eğer hak sahibi memur emeklisi vefat etmişse, dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ödeme yapılıyor. 

Başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor.

Ödemeden yararlanmak için için 1 yıllık başvuru süresi 27 Ocak 2018'de dolacak.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:21
  1. memur emeklisine ikramiye
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