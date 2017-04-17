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Bastia-Lyon maçında Beşiktaş mesajı

Fransa Ligi'nde dün oynanması gereken Bastia-Lyon maçı yaşanan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Bastialı taraftarlar stadyum megafonundan Lyon Başkanı Aulas'a Beşiktaş maçıyla ilgili göndermelerde bulundu.

Bastia-Lyon maçında Beşiktaş mesajı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:44

Dün akşam oynanan ancak yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kalan Bastia-Lyon maçında ilginç olaylar yaşandı.

Bastia taraftarının Lyonlulara saldırması sonrasında soyunma odasına kaçan futbolcular büyük bir şok yaşadı. Lyon Başkanı Aulas oyuncularını sakinleştirirken hakemler futbolcuları tekrar sahaya davet etti ve mücadele başladı.

Ancak olaylar devam etti ve maç yarıda kaldı. Bastia taraftarının stadyum megafonundan Beşiktaş'la ilgili göndermelerde bulunması ise geceye damga vurdu.

Bastia taraftarı Lyonlu futbolcular sahadayken "Aulas, Türkiye'de maç oynamak ne, göreceksiniz" diye bağırdı.

 

 
EtiketlerBeşiktaşTürkiyeFransa
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