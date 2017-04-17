Bastia-Lyon maçında Beşiktaş mesajı

Dün akşam oynanan ancak yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kalan Bastia-Lyon maçında ilginç olaylar yaşandı.
Bastia taraftarının Lyonlulara saldırması sonrasında soyunma odasına kaçan futbolcular büyük bir şok yaşadı. Lyon Başkanı Aulas oyuncularını sakinleştirirken hakemler futbolcuları tekrar sahaya davet etti ve mücadele başladı.
Ancak olaylar devam etti ve maç yarıda kaldı. Bastia taraftarının stadyum megafonundan Beşiktaş'la ilgili göndermelerde bulunması ise geceye damga vurdu.
Bastia taraftarı Lyonlu futbolcular sahadayken "Aulas, Türkiye'de maç oynamak ne, göreceksiniz" diye bağırdı.