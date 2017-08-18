Başta Türkiye olmak üzere dünya ayağa kalktı!

İspanya'nın Barcelona kentinde dün akşam saatlerinde DAEŞ terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ve lider İspanya için taziye mesajı yayınlayıp teröre karşı birlik mesajı verdi.

ABD'DEN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Barcelona'daki terör saldırısının ardından, "ABD, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısını kınıyor ve yardım için ne gerekliyse yapacak. Sağlam ve güçlü olun, sizi seviyoruz" diye tweet attı. ABD first lady'si Melania Trump da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Barcelona için dua ettiğini belirtti.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İspanya Kralı 6'ncı Felipe'ye gönderdiği taziye mesajında, sivillere yönelik bu acımasız ve kinik saldırıyı kararlı şekilde kınıyoruz" dedi.

NATO'DAN TEPKİ

İspanya'daki terör eylemi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim olayın mağdurlarıyla. Teröre karşı mücadelede birlik içindeyiz" diye tweet attı.

ALMANYA'DAN TEPKİ

Alman hükümeti adına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu menfur saldırının kurbanlarının yasını paylaşıyoruz" dedi. Seibert, Almanya'nın dostluk ve dayanışma ile İspanya'nın yanında olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Barcelona'dan gelen haberler beni derinden sarstı. Kurban ve mağdurların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

AP'DEN TEPKİ

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, "Barcelona'daki terör saldırısının kurbanlarının acısını paylaşıyorum. Resmi makamlarla dayanışma içindeyiz" dedi. Tajani, AB'nin barışın savunulması konusunda birlik içinde olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, menfur terör saldırısını kınadığı mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost İspanya halkının acısını yürekten paylaştığını ve müttefik İspanya ile bu zor gününde tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da "Barcelona’da bugün (17 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" açıklamasını yaptı.