Başsavcının kardeşiyle Öksüz arasında bin 67 görüşme

YAKALAMA KARARI ÇIKINCA KAYIPLARA KARIŞTI

FETÖ’nün soru hırsızlığını ortaya çıkaran KPSS soruşturmasını uzun bir süre sürüncemede bırakan, ardından örgütle bağı sebebiyle meslekten ihraç edilen Sakınan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine kayıplara karıştı. Ahmet Sakınan’ın, Şadan Sakınan’ın kardeşi olduğu belirlendi.

HAMİT KOD ADIYLA TEMSİLCİ SIFATINI TAŞIYOR

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, FETÖ Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) birim sorumlusu (imam), temsilci, taşıyıcı, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, öğrenci olmak üzere 7 temel birimden oluştuğu anlatıldı. Bu yapılanmada Ahmet Sakınan’ın Hamit kod adı ile KKK birim sorumlusu, yani “KKK imamı”nın hemen altında “temsilci” sıfatıyla bulunduğu, kendisine bağlı müdür ve müdür yardımcıları ile örgüt mensubu Kara Kuvvetleri personelini idare ettiği ifade edildi.

İtirafçı M.S.K., “Hamit” kod adlı Sakınan’ı fotoğraflarından teşhis etti. Bir başka itirafçı K.Y. ise Sakınan’ın örgüt içerisindeki konumu, örgütsel faaliyetleri ve onunla yaptıkları örgütsel toplantılar hakkında önemli bilgiler verdi.

'PATATES HAT' KULLANMIŞ

İddianamede, Genelkurmay Adli Müşavirliği’nden kardeş Sakınan ile ilgili gönderilen önemli bir yazıya da yer verildi. 27 Mart 2017 tarihli yazının ekinde yer alan bilgi notuna göre; FETÖ mensuplarının 2010-2013 yıllarında operasyonel hat kullanmak suretiyle özel bir hücresel haberleşme ağı (patates hat) kullandığı belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL OYNADILAR

Bu ağ üzerinde Ahmet Sakınan’ın sivil imam olduğunun tespit edildiği bildirildi. Sakınan’ın çok sayıda karacı general ile bu ağ üzerinden irtibatının tespit edildiği kaydedildi. Bu isimlerin önemli bir kısmının darbe girişiminde aktif rol aldığı görüldü.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Ahmet Sakınan’ın HTS kayıtları da örgüt irtibatını net olarak ortaya koydu. İtalya, İngiltere, ABD, Hollanda gibi çok sayıda ülkeyle HTS irtibatı tespit edilen Sakınan’ın Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yer alan diğer şüpheliler ile binlerce görüşme yaptığı tespit edildi.

ADİL ÖKSÜZ'LE BİN 67 GÖRÜŞME

Sakınan’ın, FETÖ’nün firari TSK imamı Adil Öksüz ile bin 67 telefon irtibatı belirlenirken, örgütün bir dönem Kara Kuvvetleri imamı olan Hamdullah Bayram Öztürk ile 2 bin 554 kez görüşme yaptığı tespit edildi. Sakınan’ın FETÖ’nün emniyet imamı ve üst düzey yöneticisi firari Osman Hilmi Özdil’le de telefon irtibatları iddianameye girdi. Ahmet Sakınan’ın POLNET yolcu sorgulamasında 12 Temmuz 2016’da yurtdışına çıkış yaptığı ve halen firari olduğu belirtildi.