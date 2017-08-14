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Başsavcılıktan önemli açıklama! Yasak geldi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir polis memurunu bıçakla şehit etmesiyle ilgili yayın yasağı geldi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:36
Başsavcılıktan önemli açıklama! Yasak geldi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir polis memurunu bıçakla şehit etmesine ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarla olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi riski nedeniyle yayın kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltı işlemleri sırasında DEAŞ mensubu bir şüphelinin görevli polis memurunu şehit etmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığının milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanununun 3/2 maddesi ve 5651 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yasaklanması ile soruşturma dosyası hakkında 5271 sayılı kanunun 153. maddesi uyarınca kısıtlama kararı verilmesi kararı verilmiştir."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:36
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