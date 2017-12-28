Başsavcılık’tan ‘it’e soruşturma

CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü hainlere karşı direnen kahramanlar ile ilgili, “Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” sözleri 80 milyonun kanını dondurdu!

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sıklıkla ‘tiyatro’ benzetmesi yaparak teröristlerle söylem birliği yapan CHP, bu defa bardağı taşırdı... CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, katıldığı bir radyo programında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü hainlere karşı direnen kahramanlar ile ilgili alçakça ifadeler kullandı. Son yayınlanan KHK’da 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında FETÖ’cü hainlere karşı canını ortaya koyan vatandaşlara ceza muafiyeti getiren 121. maddeyi eleştiren Aldan, “Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” şeklinde konuştu.



İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTI



Aldan, 696 sayılı KHK’daki 121. madde ile ilgili yaptığı skandal açıklamada ayrıca iç savaş çığırtkanlığı yaptı. Aldan, “Bir süre sonra İsrail-Filistin gibi oluruz, Türkiye bir süredir, psikolojik olarak adım adım iç savaşa hazırlanıyor” dedi. Aldan’ın iç savaş çığırtkanlığı yapmasının yanı sıra İsrail zulmünü iç savaşa örnek olarak vermesi, ‘İsrail’in Filistin topraklarında zulüm politikası izlediğini bilmiyor mu’ yorumlarına neden oldu. Ayrıca, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP’li Aldan’a sert tepki göstererek, özür dilemeye davet etti. Vatandaşlar, skandal sözleri nedeniyle Aldan’dan hesap sorulması gerektiğini de ifade etti. Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Aldan kahhında soruşturma başlatıldı.



YOLSUZLUKLARI ÖRTMÜŞTÜ



Öte yandan, aynı zamanda eski DGM Savcısı olan Aldan, 2002 yılında SSK’ya yönelik en büyük yolsuzluk operasyonlarından biri olan ve ‘Neşter Operasyonu’ olarak adlandırılan operasyon sırasında Kılıçdaroğlu’nu yargılanmaktan kurtaran kişi olarak biliniyor. Soruşturma sonucunda, sarf malzemesi alımında devletin yaklaşık 5 milyar dolar zarara uğratıldığı tespit edilmişti. Savcı Aldan, SKK’nın yanı sıra diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla iş yapan 60’a yakın firma yöneticisi hakkında dava açtı. Bunlardan 29’u mahkum olmuştu. Aldan, usulsüz alımların gerçekleştiği yıllar arasında SSK Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kılıçdaroğlu’nu, “sanık” değil “tanık” olarak dinledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

Perdeyi Kılıçdaroğlu açmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ocak 2017’de yaptığı skandal açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ‘kontrollü darbe’ ifadesini kullandı. Mayıs ayında ise “Kontrollü darbe girişiminin ipliğini yakında pazara çıkaracağız, bunu da herkes görecek” diyen Kılıçdaroğlu, iddiasını temellendiremedi.



TİYATRO, EVCİLİK OYUNU



Kılıçdaroğlu’nun bu hezeyanlarının ardından, bu defa sahneye CHP’li vekiller çıktı. Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Ağutos’ta yaptığı bir konuşmada, “15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur. Ben TV’den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür” şeklinde skandal bir açıklama yaptı. Bir TV kanalına konuk olan Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 15 Temmuz darbe girişiminin ele alındığı bölümde, “ABD, NATO darbeyi AKP’nin kendisi yaptı” dedi. Moderatörün, “250 şehid var, bu çok ağır bir itham” demesinin ardından CHP’li vekil “Onlar öngörülemeyen sonuç” demişti. CHP’li Gürkut Acar ise bir köşe yazısında, 15 Temmuz gecesi TBMM ve Külliye’ye atılan bombaların bahçeye düştüğünü öne sürerek, “Pilotlar bu kadar acemi mi” ifadelerini kullanmıştı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL